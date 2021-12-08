МИД Казахстана раскрыл подробности предстоящей встречи по Сирии

На международной встрече по урегулированию ситуации в Сирии, которая пройдет в Нур-Султане в конце декабря, обсудят перспективы работы Конституционного комитета в Женеве, - сообщила сегодня пресс-служба МИД Казахстана.

"Чтобы придать импульс переговорному процессу под эгидой ООН, стороны обсудят перспективы работы сирийского Конституционного комитета в Женеве", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Также в ходе встречи ее участники проведут заседание рабочей группы по насильственно удерживаемым лицам с участием стран-гарантов - России, Турции и Ирана, а также ООН и Международного комитета Красного Креста, - добавили в МИД Казахстана.