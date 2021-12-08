Федерацию борьбы Азербайджана возглавил Микаил Джаббаров

Глава Минэкономики Азербайджана Микаил Джаббаров избран президентом Федерации борьбы АР.

Сегодня в министерстве молодежи и спорта прошла отчетно-выборная конференция национальной федерации, в ходе которой были проведены выборы нового президента, по итогам которых пост занял Микаил Джаббаров, передает Sputnik Азербайджан.

В последние годы обязанности президента Федерации борьбы исполнял член бюро Объединенного мира борьбы (UWW) Намик Алиев.

Микаил Джаббаров выразил благодарность участникам конференции за оказанное ему доверие, подчеркнул, что сделает все возможное для продолжения успехов азербайджанской борьбы на мировой арене.

Вице-президентом федерации был избран ранее исполнявший обязанности ее главы Намик Алиев.

Новое руководство Федерации борьбы Азербайджана поздравили глава Минмолодежи и спорта Фарид Гаибов и вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде.