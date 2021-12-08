В 2022 году газ может побить рекорды стоимости

В следующем году мировые цены на газ вновь будут нестабильными, как и в последние полтора года, когда они колебались от рекордных минимумов до рекордных максимумов, прогнозирует Oil Price.

По мере того как спрос на газ минувшим летом начал восстанавливаться на фоне опустевших после долгой и холодной зимы запасов в Азии и Европе, осенью цены подскочили до небывалых высот. В результате зависящие от газа европейские предприятия, в частности, сталелитейные, производящие удобрения и аммиак, вынуждены были сократить деятельность из-за рекордно высоких производственных затрат.

Благодаря прогнозируемой теплой погоде, в начале этой неделе цены на американский природный газ в газораспределительном центре Henry Hub в Луизиане упали ниже $4 за миллион британских тепловых единиц (БТЕ), а в Европе и Азии они остались высокими, и их дальнейшие колебания будут зависеть от погодных условий и европейских поставок российского "Газпрома".

Европейский континент встретил зиму с самыми низкими запасами газа за последнее десятилетие, при этом холодные фронты уже привели в последние недели к увеличению спроса на отопление и производство электроэнергии. В результате, цены на европейских и британских оптовых газовых хабах возросли.

Европейские хранилища на данный момент заполнены на 70% по сравнению с 85% в последние 10 лет.

Дополнительные поставки из России до сих пор обеспечены не были, а газопровод ”Северный поток-2” начнет выполнять коммерческие операции лишь через несколько месяцев. Так что вряд ли Европе удастся пополнить свои запасы текущей зимой.

Восстановление спроса в Азии в этом году привело к тому, что несколько недель назад спотовые цены на сжиженный природный газ (СПГ) взлетели до рекордных уровней. Торговые источники сообщили Reuters, что на прошлой неделе спотовая стоимость СПГ с поставкой в январе упала на $1,5 до $34,6 за миллион БТЕ. Однако, несмотря на падение, цены по-прежнему высокие, как и в январе в 2021 года.

Спрос на СПГ в Азии возрос на небывалые 21 млн тонн в этом году, значительно увеличившись по сравнению с прошлогодними показателями, обусловленными пандемией. Об этом завил вице-председатель отдела энергетики Азиатско-Тихоокеанского региона в компании Wood Mackenzie Гэвин Томпсон.

Производители СПГ уверены, что спрос в Азии продолжит расти в ближайшее годы и даже десятилетия, поэтому соответствующих газовых проектов будет все больше. В конце ноября, например, австралийская компания Woodside одобрила проекты по разработке газа Scarborough и Pluto Train 2 стоимостью $12 млрд.

Если нынешняя зима в Азии будет холоднее, чем обычно, спотовые цены на СПГ вновь поднимутся, хотя более высокая импортная стоимость может отпугнуть ряд покупателей.

В Европе цены на природный газ по-прежнему будут колебаться в зависимости от погоды и поставок российского трубопроводного газа. Трейдеры следят за каждым тендером, в котором участвует Газпром и резервирует трубопроводные мощности по маршруту в Германию и Польшу. Всякий раз, когда Россия делает небольшой заказ, европейский газовый бенчмарк дорожает.

Рынок также внимательно наблюдает за ежедневными поставками по газопроводу ”Ямал - Европа”. В ноябре, например, поставки российского газа в Европу были нестабильными, поскольку по трубопроводу ”Ямал-Европа”, проходящему через территорию Беларуси, в Польшу и Германию доставлялись небольшие объемы. Были дни, когда поставок вообще не было или происходил реверс из Польши в восточном направлении.

Весь последний месяц стоимость европейского газового бенчмарка колебалась из-за неизвестности в отношении того, какие дополнительные объемы Газпром готов предоставить в дополнение к своим обязательствам по контрактам.

Проект ”Северный поток-2” еще не доведен до конца, поскольку сертификация газопровода была приостановлена Федеральным сетевым агентством Германии до тех пор, пока оператор трубопровода на территории ФРГ не будет зарегистрирован в соответствии с немецким законодательством.

Учитывая ограниченное предложение на газовом рынке и неизвестность в отношении потоков российского ресурса, европейским энергосистемам и газовым сетям придется пережить непростое испытание в текущем зимнем сезоне.

Если холодная зима 2021-2022 истощит европейские запасы, следующий год не сулит стабильности газовым ценам ни в Европе, ни в Азии, и новые рекорды стоимости, возможно, не за горами.