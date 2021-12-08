Человек погиб в цепном ДТП в Алматинской области

Смертельное ДТП с участием грузовика, эвакуатора и легкового автомобиля произошло ночью в Капшагае, соответствующие сообщения СМИ подтвердили в департаменте полиции Алматинской области.

В ведомстве указали, что 27-летний водитель грузовика Mercedes Benz-814, двигаясь на север, на 71-м километре автодороги Алматы - Оскемен врезался в стоящую на светофоре, показывающем красный свет, Toyota Caldina, которая от удара отлетела в находившийся впереди нее автоэвакуатор Mercedes Benz.

"На месте дорожного происшествия погибает 39-летний пассажир Toyota Caldina, 33-летний водитель легковой автомашины с тяжелыми травмами госпитализирован в Капшагайскую больницу", - цитирует сообщение полиции Sputnik Казахстан.

Ведется досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК, назначены все необходимые экспертизы.