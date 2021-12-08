Японские космические туристы прибыли к МКС

Российский космический пилотируемый корабль "Союз МС-20" с тремя членами экипажа на борту - космонавтом Александром Мисуркиным, японским миллиардером Юсаку Маэдзава и его помощником по бизнесу Едзо Хирано - пристыковался к малому исследовательскому модулю "Поиск", - транслирует сайт Роскосмоса.

"Союз МС-20", который стартовал на ракете-носителе "Союз-2.1а" с космодрома Байконур сегодня в 10:38 мск, летел до МКС по четырехвитковой схеме. Стыковка проходила в автоматическом режиме. Теперь экипажу МКС предстоит проверить герметичность стыковки, после чего будет выровнено давление между пилотируемым кораблем и МКС. Затем Мисуркин, Маэдзава и Хирано смогут перейти на станцию", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Космический корабль доставит на станцию новогодние подарки и домашние угощения для российских членов экипажа, письма от родных и близких, личные подарки, а также любимые музыкальные произведения – всего около 162 кг полезных грузов, в том числе материалы для проведения медико-биологических исследований и экспериментов, расходное оборудование, средства гигиены, рационы питания и 13 кг свежих фруктов.

Через 12 суток, 20 декабря, Мисуркин и туристы вернутся на Землю.