Новое мошенничество в России связано с "новостями" о коронавирусе

В соцсети "ВКонтакте" обнаружена новая мошенническая схема, пугающие фейковые новости о пандемии содержат ссылку на сайт-клон Минздрава России.

"В комментариях к постам в популярных группах-миллионниках злоумышленники публикуют фейковые новости о новом штамме коронавируса", - указали в компании Group-IB.

Предсказания о "скором вымирании" населения страны из-за омикрон-штамма перемежаются мнениями "известных академиков". Сайт-клон Минздрава содержит фейковое интервью министра Михаила Мурашко о том, что новая волна пандемии "уничтожит" до 80% граждан, причем первыми жертвами станут "вакцинированные люди".

С этого сайта человек перенаправляется на мошеннический ресурс с розыгрышем денежного приза, чтобы получить выигрыш, мошенники просят ввести данные банковской карты.

"В новой схеме злоумышленники решили совместить фейковые вбросы, раздувающие панические настроения, и традиционные фишинговые формы, похищающие данные банковских карт <...>. Специалистами DRP уже выявлено более 2600 подобных комментариев с "сенсационными" заявлениями экспертов и мошенническими ссылками", - отметили в Group-IB.