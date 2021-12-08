Юнус-Бек Евкуров стал генерал-полковником

Заместителю министра обороны РФ Юнус-Беку Евкурову присвоено звание генерал полковника. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

"Присвоить воинские звания военнослужащим Вооруженных Сил Российской Федерации: генерал-полковника Евкурову Юнус-Беку Баматгиреевичу", - сказано в документе, опубликованном на официальном сайте правовой информации.

Напомним, что Евкуров был назначен замглавы оборонного ведомства в июле 2019 года. До этого он более весьми лет руководил республикой Ингушетия.