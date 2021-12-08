Армения передала Азербайджану неточные карты минных полей

На прошлой неделе Армения передала Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях республики, однако по первичным оценкам эти карты являются неточными, сообщил в среду председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Хочу отметить, что при первичном осмотре представленных формуляров создается впечатление, что они ненадежны, бесполезны и неточны. После всестороннего анализа представленных формуляров мы известим общественность о том, насколько они точны, и какие территории охватывают", - заявил Сулейманов.

Анализ полученных от Еревана карт совместно проводят ANAMA и Минобороны Азербайджана.