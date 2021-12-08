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Армения передала Азербайджану неточные карты минных полей

Армения передала Азербайджану неточные карты минных полей

На прошлой неделе Армения передала Азербайджану карты минных полей на освобожденных территориях республики, однако по первичным оценкам эти карты являются неточными, сообщил в среду председатель правления Агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Вугар Сулейманов.

"Хочу отметить, что при первичном осмотре представленных формуляров создается впечатление, что они ненадежны, бесполезны и неточны. После всестороннего анализа представленных формуляров мы известим общественность о том, насколько они точны, и какие территории охватывают", - заявил Сулейманов.

Анализ полученных от Еревана карт совместно проводят ANAMA и Минобороны Азербайджана.

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