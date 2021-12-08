Американец стал почетным гражданином Чародинского района Дагестана

Американский борец вольного стиля Кайл Снайдер посетил Чародинский район в рамках своего визита в Дагестан.

Спортсмена тепло встретили в родовом селе его главного оппонента Абдулрашида Садулаева.

Отмечается, что Снайдеру было присвоено звание "почетный гражданин Чародинского района", после чего он продемонстрировал свое умение танцевать лезгинку.

Титулованный американец прибыл в Дагестан для участия в международном турнире в Хасавюрте, который состоится 10 декабря. Ранее Снайдер и Садулаев встретились с главой республики Сергеем Меликовым.