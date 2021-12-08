Специалисты рассказали, как правильно употреблять имбирь

Имбирь содержит массу витаминов и микроэлементов, однако чтобы получить всю пользу, употреблять его нужно правильно.

В Роспотребнадзоре напомнили, что имбирь нужно с осторожностью употреблять людям с проблемами ЖКТ, его раздражающее действие может обострить симптомы заболевания.

Вся польза имбиря заключена в корне. Не стоит срезать кожуру, имбирь можно просто промыть водой.

Употреблять его можно как в виде настоев - в таком случае заваривать корень нужно в едва закипающей воде и не настаивать отвар дольше 15 минут, так и в натуральном виде - просто жевать кусочек имбиря, так полезные компоненты всасываются в слизистую оболочку полости рта.

Имбирный напиток можно разнообразить, добавив в него корицу, гвоздику, мед, лимон.

Имбирь содержит магний, фосфор, кальций, железо, цинк, калий, хром, марганец, кремний, а также витамины А, В1, В2, В3, С, Е и К. Жгучий корень богат аминокислотами: триптофан, лизин, лейцин, валин, изолейцин, треонин, метионин, фенилаланин.