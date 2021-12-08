Переговоры Путина и Байдена. К чему в итоге пришли? 8 дек в 16:24 7 декабря состоялась встреча Путина и Байдена в режиме видеоконференции. Стали ли переговоры прорывными, какие неразрешенные вопросы остались у сторон, в обзоре Камрана Гасанова 870 просмотров Видео Россия Мировые новости Политика Джозеф Байден Джо Байден Владимир Путин Путин США Россия ядерное разоружение саммит Женева геополитика встреча ЕС НАТО новости главное мировая политика Камран Гасанов Ещё ... Далее Специалисты рассказали, как правильно употреблять имбирь Ранее На Ставрополье проходит бесплатная газификация домов Читайте Вестник Кавказа в