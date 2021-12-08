Главная » Видео

Переговоры Путина и Байдена. К чему в итоге пришли?

7 декабря состоялась встреча Путина и Байдена в режиме видеоконференции. Стали ли переговоры прорывными, какие неразрешенные вопросы остались у сторон, в обзоре Камрана Гасанова

870 просмотров






Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!