На Ставрополье проходит бесплатная газификация домов

Потенциальными участниками программы бесплатной догазификации смогут стать владельцы 17 тыс домов в Ставропольском крае, сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края, уточнив, что первые 300 человек уже воспользовались возможностью подведения сетей до своих участков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Уточняется, что программа догазификации работает по заявочному принципу - для участия в ней нужно подать заявку. Ранее в правительстве региона сообщали о том, что необходимые документы в регионе оформили владельцы уже более 1,2 тыс домов.