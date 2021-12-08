Спасатели из Чечни проходят горную подготовку в Домбае

В поселке Домбай стартовали учебно-тренировочные сборы спасателей Северо-Кавказского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России по горной подготовке, сообщил замначальника Чеченского поисково-спасательного отряда (ЧПСО), спасатель международного класса Мурад Муртазов.

"Сборы проводятся в целях совершенствования технологий поисково-спасательных работ в условиях горной местности и повышения профессионального мастерства спасателей СКФО", - сказал он.

Далее представитель ЧПСО отметил, что на сборах сотрудники МЧС оттачивают навыки передвижения на скальном рельефе, ледолазания поодиночке и в связке с использованием альпинистского и ледового снаряжения, отрабатывают способы страховки и самостраховки. При этом элементы обучения постепенно усложняются: "увеличивается скорость, длина дистанции, меняется рельеф".

Также в программе учений – прогнозирование лавинной опасности, организация поисково-спасательных работ при сходе лавин.

Сборы завершатся 11 декабря.