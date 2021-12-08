Армянские военные обстреляли Кельбаджарский район Азербайджана

Вооруженные силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении Кельбаджарского района. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Азербайджана.

"8 декабря с 14:35 до 15:30 часов по местному времени подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в Гегаркуникской области, с применением стрелкового оружия вели интенсивный огонь по позициям азербайджанской армии, расположенным в населенном пункте Зейлик Кельбаджарского района", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что подразделения армии Азербайджана подавили активность противника ответным огнем.

Стоит добавить, что потерь в личном составе и технике у азербайджанской армии нет.