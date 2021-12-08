У российских туристов в Индии заподозрили заражение омикрон-штаммом

Туристы из России помещены на карантин в штате Гоа, есть подозрение, что они инфицированы омикрон-штаммом коронавируса.

"Мы подозреваем случаи омикрон-штамма у прибывших в Гоа из Дели россиян. Мы не можем пока точно подтвердить их заражение омикрон-штаммом. Ожидаем результатов исследования. Они находятся в изоляции", - сказал главный министр штата Прамод Савант, передает информационное агентство ANI.

По словам министра, коронавирус у россиян подтвержден, остается выяснить, какой именно это штамм. Сколько именно россиян находятся на карантине он не сообщил.

В Индии подтверждено уже более 20 случаев заражения омикроном, первый случай выявили у иностранца 2 декабря.