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Правительство разорвало договор с "Роскосмосом"

Правительство разорвало договор с &quot;Роскосмосом&quot;

Правительство РФ расторгло с "Роскосмосом" соглашение о перспективных космических системах. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Расторгнуть Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", — сказано в документе.

Отмечается, что причиной расторжения стало то, что соглашение дублировалось с решением о реализации проекта "Сфера".

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