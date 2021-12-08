Правительство разорвало договор с "Роскосмосом"

Правительство РФ расторгло с "Роскосмосом" соглашение о перспективных космических системах. Соответствующее заявление опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Расторгнуть Соглашение о намерениях между Правительством Российской Федерации и Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" в целях развития в Российской Федерации высокотехнологичной области "Перспективные космические системы", — сказано в документе.

Отмечается, что причиной расторжения стало то, что соглашение дублировалось с решением о реализации проекта "Сфера".