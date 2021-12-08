Горячие батареи в Москве готовы к приходу морозов

В Москве скорректирована работа системы городского отопления в соответствии с похолоданием.

"Согласно прогнозам синоптиков, в предстоящую ночь температура воздуха в городе может понизиться до минус 11 градусов. В четверг в дневные часы столбики термометров будут держаться на отметке от минус 9 до минус 11 градусов, а в ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до минус 16 градусов. Температура теплоносителя в магистральных сетях соответствует погодным условиям", - заявил в среду заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Напомним, синоптики ожидают, что ночь с четверга на пятницу в столичном регионе станет самой холодной за 70 лет.