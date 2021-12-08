В Дагестане не хотят соблюдать требования по QR-кодам

Около 80% объектов дагестанского бизнеса не соблюдают систему QR-кодов. Об этом заявил глава Дагестана Сергей Меликов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Так, по его словам, торговые центры "Арбат-Медиа", "Европейский", "Этажи", "Ардар", "Киргу", "ГУМ", "Вегас", "Апельсин", "Москва", "Ильхан", "М-Шат", а также магазины "Импульс", "05ру", "Зеленое яблоко" не соблюдают правила.

Как отметил глава региона, штрафы не меняют положения дел. При этом он призвал применять такие меры воздействия к нарушителям, которые смогут коренным образом повлиять на ситуацию.