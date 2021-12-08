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В Ставропольском крае ввели QR-коды для посещения общественных мест

В Ставропольском крае ввели QR-коды для посещения общественных мест

Систему пропуска по QR-кодам о пройденной вакцинации против коронавирусной инфекции ввели в музеях, театрах, спорткомплексах, многофункциональных центрах, кафе и ресторанах в Ставропольском крае. Кроме того, посетить общественные места также можно будет по отрицательному результату ПЦР-исследования. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе губернатора края.

Уточняется, что владелец кода также должен будет иметь при себе документ, подтверждающий его личность.

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