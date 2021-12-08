Декабрь и январь в Грузии станут самыми тяжелыми за пандемию

Ближайшие два месяца могут стать для Грузии самыми тяжелыми за все время пандемии, считает руководитель национальной технической группы советников по иммунизации, медицинский директор Центральной детской больницы им. Иашвили профессор Иване Чхаидзе.

Он пояснил, что это связано с наложением текущей пятой волны коронавируса на сезон гриппа. "Мы ожидаем активизации заболевания гриппом, а также то, что в стране, вероятно, будет наблюдаться новая мутация коронавируса, которая сама по себе еще больше усложнит ситуацию. Поэтому декабрь-январь, скорее всего, будут для нас самым тяжелым и серьезным испытанием за все два года пандемии", – рассказал Чхаидзе на пресс-конференции в среду.

Первый случай гриппа в этом сезоне уже зафиксирован в Грузии, омикрон пока не выявлен, однако его появление неминуемо. В стране возрастет количество повторных заражений, увеличится нагрузка на систему здравоохранения.