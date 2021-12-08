Японские ученые: омикрон-штамм может "избегать" иммунного ответа

Японские ученые сделали вывод, что омикрон-штамм нового коронавируса может "избегать" иммунного ответа. Поэтому данный штамм способен привести к новой волне заражений даже в странах с высокой долей вакцинации населения.

Уточняется, что группа ученых из Киотского университета провела подробный анализ данных из южноафриканского региона, где впервые был обнаружен омикрон-штамм.

"Есть высокая вероятность, что этот штамм получит распространение в странах с высокой долей вакцинации, таких как Япония", - говорится в исследовании, передает ТАСС со ссылкой на Kyodo.