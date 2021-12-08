В Кремле оценили избрание Шольца на должность канцлера ФРГ

Москва надеется, что при новом канцлере Германии по-прежнему будут исходить из понимания безальтернативности диалога с Россией для разрешения разногласий, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Безусловно, мы рассчитываем на преемственность и рассчитываем на то, что между президентом и новым канцлером сложатся конструктивные отношения. Мы надеемся также на то, что германская сторона по-прежнему будет исходить из понимания безальтернативности диалога для решения даже самых сложных разногласий, как это было до сих пор", - цитирует пресс-секретаря президента РФ РИА Новости.

Напомним, что член социал-демократической партии Германии Олаф Шольц стал новым канцлером ФРГ, набрав 395 голосов по итогам голосования в Бундестаге.