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Анкара вновь предложила посредничество между Москвой и Киевом

Анкара вновь предложила посредничество между Москвой и Киевом

Президент Турции Тайип Эрдоган вновь предложил посредничество между Россией  и Украиной в любом формате по их желанию.

"Мы внимательно следим за событиями на Украине и рядом с ней. Мы хотим, чтобы напряженность не усиливалась, и в регионе сохранялась стабильность. Турция готова оказать поддержку, чтобы снизить напряженность между Россией и Украиной, которая в последние недели обострилась, и наладить канал диалога. С согласия обеих сторон мы можем предложить содействие, посредничество или поддержку в любом формате. Конечно, мы без колебаний готовы делать все, что в наших силах, ради мира в этом районе", - приводит его слова РИА Новости.

Ранее турецкий лидер заявил о готовности Анкары стать посредником между Москвой и Киевом. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров допустил, что президенты России и Турции могут обсудить это предложение, напомнив при этом, что Кремль уже прокомментировал данную новость, сказав, что Москва не является стороной данного конфликта.

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