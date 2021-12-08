Митингующие в Тбилиси требуют помилования Саакашвили

В Тбилиси у Президентского дворца проходит митинг в поддержку экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

У дворца собрались представители оппозиционной партии "Единое национальное движение", они требуют от президента Саломе Зурабишвили помиловать Саакашвили, сообщает телеканал Imedi.

"Он [Саакашвили] является жертвой бесчеловечного обращения и пыток", - считают митингующие.

Как заявил член собрания Тбилиси от "Национального движения" Звиад Куправа, "даже по международным стандартам, человек, который является жертвой бесчеловечного обращения и пыток, подлежит освобождению". "Соответственно, эта акция у дворца Саломе Зурабишвили служит цели, чтобы она приняла решение, которое должен принять любящий себя президент страны", - добавил он.

Сторонники Саакашвили считают, что его помилование заложит основу общенациональному примирению. Однако грузинские власти не верят в искренность таких заявлений. "Когда они были у власти, всегда делили общество на своих и тех, которых нужно "смывать". К сожалению, мы и сегодня пожинаем эти плоды", - указал вице-премьер Грузии, министр культуры, спорта и молодежи Тея Цулукиани.

Ранее Зурабишвили не раз заявляла, что не будет подписывать документ о помиловании Саакашвили.