Армянские диверсанты рассказали о том, как сдались спецназу Азербайджана

Правозащитник Ваан Оганесян опубликовал на своей странице в Facebook признания армянских диверсантов, вторгшихся после войны на территорию Азербайджана и задержанных азербайджанским спецназом.

"Нас было 62 человека, но они продолжали идти в нашу сторону. Просидев минут 15-20 у позиции, мы решили подойти к солдатам, чтобы понять, что происходит. Один из них на беглом русском языке попросил нас не беспокоиться, поэтому мы сдались. Я подошел и увидел, что их было 4-5 человек. У костра стояли еще 3-4 азербайджанца", - цитирует правозащитник диверсанта С.Г.

"Мы покинули позицию всем штабом. Мы по очереди передали наше оружие азербайджанцам, после чего нас попросили пойти с ними. Там было 7 азербайджанцев и один их командир", - сказал Р.К.

"Около 8 вечера мы вышли на указанные позиции и увидели отряд спецназа "Яшма". Их было 6-7 человек, и мы решили сдать свое оружие", - заявил С.П.

"Дойдя до неизвестной территории, азербайджанские отряды спецназначения, около 6-8 человек, вышли к нам, представились и предложили сдать наше оружие, боеприпасы и обмундирование", - приводит Оганесян слова Н.Д.