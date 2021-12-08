В Кремле довольны онлайн-встречей Путина и Байдена
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину понравились переговоры в онлайн-формате с американским лидером Джо Байденом.
"Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", — приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, Песков отметил, что главы двух стран договорились назначить своих пресдтавителей, которые обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе.
"Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно", — сказал он.
По словам представителя Кремля, Путин и Байден выразили готовность провести еще один диалог.