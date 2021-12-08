Опрос: какие предновогодние дела не нравятся россиянам

Россияне рассказали, какие предновогодние хлопоты не вызывают у них радости.

"44% россиян считают любые предновогодние хлопоты приятными, причем мужчины придерживаются подобной точки зрения чаще женщин (46 и 43% соответственно)", - следует из результатов опроса сервиса SuperJob, пишет ТАСС.

Самым нелюбимым занятие россиян перед Новым годом является поиск подарков - 11%, закупка продуктов и готовка не по вкусу 8% россиян. Женщины чаще жалуются на "вахту у плиты" - 10%, мужчины на закупки - 9%.

Уборка и мытье сервизов не радуют 7% россиян, еще 4% сообщили, что их раздражает предновогодняя суета и спешка, столько же людей недовольны большими тратами.

Один человек из ста признался в нелюбви к украшению елки и жилья.

Также россияне сообщили о нервирующих ожидании праздника, корпоративах, выборе и приглашении гостей, необходимости поздравлять коллег и клиентов, согласовании культурной программы.