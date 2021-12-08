Названа дата переговоров по восстановлению иранской ядерной сделки

Заседание Совместной комиссии Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай и Франция) по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе состоится 9 декабря, сообщила делегация ЕС при международных организациях в Вене в распространенном заявлении.

По словам постоянного представителя России в Вене Михаила Ульянова, заседание станет возобновлением седьмого раунда венских переговоров по СВПД.