Чего добился Байден на встрече с Путиным?

Накануне прошла самая ожидаемая и, возможно, самая важная встреча этого квартала. Президенты России и США провели двухчасовые переговоры. Их важность в том, что Джозеф Байден и Владимир Путин общались в тот момент, когда все западные журналисты с утра до вечера предупреждали о скором наступлении российских войск на Украину. Этот слух пошел от американской разведки, которая решила, что концентрация в сотнях километров сил РФ от украинской границы обязательно говорит о планах нападения. При этом Пентагон и ЦРУ совсем не волнует, что их военные и моряки проводят учения прямо у границ России, вооружают Украину и подстрекают ее к атаке на Донбасс.

Отличие этой встречи Байдена и Путина от июньской в том, что перед переговорами в Женеве угроза войны была более реальная. На Донбассе шли перестрелки, ВСУ пододвинулись к границам ДНР и ЛНР. В этот раз пламя раздували больше не украинские и донбасские военные, а западные журналисты, и всем казалось, что вот-вот начнется.

Как и ожидалось, главной темой онлайн-раунда переговоров Путина и Байдена стала Украина. Глава Белого дома призвал Москву к деэскалации и дипломатии, предупредив, что США ответят "решительными экономическими мерами", если Россия атакует Украину. Путин же объяснил Байдену, что провокацией на Донбассе занимается Украина, что она поджигает войну, готовит зачистку ДНР и ЛНР, и лучше бы Запад добился от Киева выполнения минских договоренностей.

Российский президент также дал понять, что ситуацию обостряет не только Зеленский, но и сам Запад. Поставки оружия Киеву, военные учения на Черном море, размещение сил НАТО в Восточной Европе - все это вдохновляет Украину на опасные действия, которые могут заставить Россию пойти на то, о чем и предупреждает американская разведка. Кроме того, Путин лично сказал Байдену, что нападать на Украину не планирует, но ждет от США письменных гарантий нерасширения НАТО.

Судя по заявлениям представителей двух президентов, взаимные претензии Путина и Байдена были услышаны, но все остались при своем мнении. Байден хоть и призывает Россию к дипломатии, но все еще не исключает силовых действий Москвы против Киева. Поэтому Белый дом оставляет в силе вероятность разрушительных мер, включая отключение РФ от SWIFT, запрет конвертации рубля в доллары, евро и фунты и санкции против госдолга России. США также отвергают предложение Путина о нерасширении НАТО. После переговоров Байден сказал журналистам, что не признает "ничьих красных линий". Со своей стороны, пресс-секретарь Кремля Песков заметил, что никакого прорыва нет и нужно сделать еще многое, чтобы "расчистить авгиевы конюшни двусторонних отношений".

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" заместитель председателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов, в практическом плане переговоры ограничились обменом мнений. "Их главное значение заключается в том, что они в принципе были проведены и первые лица государств смогли на своем уровне высказать аргументацию, которую они имеют по наиболее острым проблемам. Я думаю, что проведение встречи в онлайне и то, как быстро американцы опубликовали первые результаты, свидетельствует о том, что на самой встрече не было достигнуто ничего существенно нового, каких-то развязок найдено не было", - сказал он.

"И это логично, потому что российско-американские отношения и тема Украины - это слишком сложные проблемы, которые нельзя решить одной встречей. Прошедшие переговоры незначительно могут повлиять на дальнейшее развитие событий, потому что все зависит от того, будут ли пересматривать свою позицию в США, прекратят ли они давление на РФ и провокационные действия и займутся ли наведением мостов. Пока ясности по-прежнему нет, и встреча в этом плане что-то цельно новое не могла создать и не создала", - подчеркнул Андрей Бакланов.

Тем не менее, надо признать, что встреча Путина и Байдена в этой напряженной информационной обстановке, фактически предвоенной ситуации, дает некоторое облегчение. Байден, пускай и угрожает, но все-же призывает к дипломатии. Очень символично, кстати, что на переговорах он вспомнил про Вторую мировую войну, сказал о союзничестве России и США и о том, что у двух президентов погибли близкие родственники в той войне. Такие вещи, на самом деле, очень важны для создания атмосферы доверия и снятия напряженности.

В сухом остатке итог этих переговоров можно обозначить так: серьезного прорыва мы не увидели, но есть ощущение оживления диалога. Россия ясно обозначает, что захватывать Украину она не собирается. А посему Америке стоит перестать пугать нас санкциями и лучше уговорить Зеленского пойти на дипломатические меры по Донбассу. Приведет ли встреча президентов России и США к разрядке, узнаем уже скоро.