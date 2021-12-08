Уголовная ответственность в Узбекистане наступает в 14 лет

Власти Узбекистана повысили минимальный возраст наступления уголовной ответственности с 13 до 14 лет.

Согласно закону "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с дальнейшим совершенствованием системы обеспечения гарантий прав ребенка", который подписал президент республики, теперь к уголовной ответственности привлечь человека можно только с 14 лет.

В действующем законодательстве, существует норма, по которой привлечь за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах можно 13-летнего.

Закон о повышении минимального возраста наступления уголовной ответственности вступил в силу 8 декабря.