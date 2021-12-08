В Кремле заявили, что восстановить СССР невозможно

Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прекрасно понимает, что воссоздать Советский Союз невозможно, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее Нуланд заявил, что Вашингтон обеспокоен тем, что президент России Владимир Путин якобы стремится к воссозданию СССР.

"Вообще, госпожа Нуланд прекрасно разбирается в российской тематике и во всех нюансах постсоветского пространства, и я убежден, что госпожа Нуланд так же, как и мы, и так же, как и иные специалисты, прекрасно понимает, что воссоздание Советского Союза невозможно", - цитирует Пескова РИА Новости.