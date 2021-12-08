ВОЗ: омикрон-штамм может стать доминантным в Европе уже к началу января

В настоящее время новый омикрон-штамм коронавируса выявлен уже в 57 странах мира, он может стать доминантным в странах Европе уже к началу января, следует из еженедельного бюллетеня ВОЗ об эпидемиологической ситуации в мире.

"Основываясь на нескольких предположениях относительно преимущества роста, сроков распространения в европейском регионе, а также учитывая смешение населения и меры общественного здравоохранения и социальные меры, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний спрогнозировал, что если 1% инфекций SARS-CoV-2 будет вызван вариантом "омикрон", то он станет доминантным в Европе, составляя свыше 50% от общего числа новых инфекций, с преимуществом роста в 120% к 1 января 2022 года", - отметили в ВОЗ.

В настоящее время доминантным является дельта-штамм, на него приходится 99,8% зарегистрированных в мире за последние два месяца случаев заражения коронавирусом.