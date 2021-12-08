В России расширили полномочия полиции

Госдума приняла в третьем чтении законопроект, расширяющий полномочия полиции и корректирующий перечень оснований, по которым полицейские могут вскрывать автомобили.

Так, новый закон дает право сотрудникам полиции проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания преступников и подозреваемых, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. Кроме того, полиция сможет назвать свои фамилию, имя и отчество задержанному после прекращения им противоправных действий.

Также закон "О полиции" дополнен статьей "Вскрытие транспортного средства, по которому сотрудник правоохранительных органов получает право вскрыть авто и проникнуть в него для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых, а также при угрозе теракта.

В рамках нового закона полиция обязана не только пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по таким делам, но и выявлять административные правонарушения. Полицейские еще смогут потребовать от граждан в случае их обращения представиться.

Стоит отметить, что личный досмотр граждан полицейскими, досмотр находящихся при них вещей, а также их транспортных средств осуществляется сотрудниками полиции, если имеются основания полагать, что эти граждане имеют при себе оружие, боеприпасы, патроны к оружию, взрывчатые вещества, взрывные устройства, наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры либо ядовитые или радиоактивные вещества. Также полиции разрешили проводить личный досмотр граждан, если имеются основания полагать, что они скрывают предметы хищения.