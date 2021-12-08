Памяти Айдына Балаева

Сегодня мир исторической науки постигла тяжелая утрата: вслед за сообщением о смерти Фариды Мамедовой пришло печальное известие о том, что на 66-ом году ушел из жизни известный историк, этнолог, профессор, ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии Национальной Академии наук Азербайджана Айдын Балаев.

Он родился 19 ноября 1956 года в Баку. В 1980 году окончил с отличием исторический факультет Азербайджанского государственного университета, учился в аспирантуре Института этнологии Академии Наук СССР, где написал и защитил кандидатскую диссертацию. Работал в Национальной Академии наук Азербайджана, изучая период Азербайджанской Демократической Республики (АДР). Именно этой теме было посвящено большинство научных трудов Айдына Балаева. Самые известные из них: "Азербайджанское национально-демократическое движение в 1917—1918 гг.", "Февральская революция и национальные окраины: мартовские события 1918 года в Азербайджане", "Мамед Эмин Расулзаде (1884—1955)", "Мамед Эмин Расулзаде. На чужих берегах. 1922—1943", "Патриарх тюркизма: Ахмед бек Агаоглу: 1869—1939".

Полтора года назад, в день 102-летия АДР, вышла в свет монография Айдына Балаева "Азербайджанцы. Основные этапы становления нации в XIX-XX веках", выпущенная им совместно с "Вестником Кавказа", в которой прослеживаются пути формирования самой многочисленной нации на Южном Кавказе – азербайджанцев, чьи предки испокон веков заселяли восточную часть этого региона. Исследование стало первой попыткой изучения процессов формирования азербайджанской нации в XIX—ХХ веках в контексте модернистской теории, отвергающей тезисы о стихийном и предопределенном характере процесса нациестроительства. Историк доказал, что современная азербайджанская нация является результатом не только объективных исторических процессов, но и целенаправленной деятельности представителей азербайджанской интеллигенции.

Работа над этой монографией и другие совместные проекты помогли нам узнать Айдына Балаева как настоящего ученого, человека науки, истинного интеллигента. Он всегда занимал принципиальную позицию в тех вопросах, которые скрупулезно исследовал, невзирая ни на какие политические веяния; никогда не вмешивался в современную политику, хотя был настоящим государственником, с огромной любовью относившимся к своей родине.

В трудные 1990-е многие ученые вынуждены были оставить науку и уйти в более востребованные и оплачиваемые профессии. Однако Айдын оказался верным Истории, продолжая писать труды, которые оказались наиболее ценными – именно они увековечили его имя. Балаев сделал для науки столько, сколько не сделал бы и целый институт. Каждая встреча с ним становилась откровением – столько всего он знал, и так умел излагать свою позицию. При этом ученый с мировым именем всегда оставался доступным для любых контактов.

Айдын Балаев всегда восхищением вспоминал годы, проведенные в Институте этнографии Академии наук СССР, с уважением отзывался об ученых, которые сыграли значительную роль в его формировании как историка.

Он безгранично любил свою нацию, историческую науку, которой посвятил всю свою короткую жизнь. Он сгорел, как свеча, но его книги останутся навсегда и будут освещать дорогу тем, кому будет интересна настоящая историческая наука. И пока она существует, всегда будут звучать имена таких ученых, как Айдын Балаев.

Уход историка такого уровня - большой урон для науки.

"Вестник Кавказа" и исторический факультет МГУ выражают глубокие соболезнования родным и близким Айдына Балаева.