Стрелявший в МФЦ москвич пришел за новым паспортом

45-летний мужчина, открывший стрельбу в МФЦ "Рязанский" в Москве, в результате которой погибли двое, пришел туда за новым паспортом, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Сергей Глазов, устроивший стрельбу в МФЦ, пришел туда за новым паспортом, который, по предварительной информации, был готов. Что стало мотивом его действий, устанавливается", - говорится в сообщении.

На получение паспорта мужчина взял с собой боевой пистолет, ранее переделанный им из охолощенного австрийского. Также "при нем было более 20 патронов калибром 5,45 на 39".