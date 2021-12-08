Байрамов провел переговоры с Чавушоглу

Главы МИД Турции и Азербайджана Джейхун Байрамов и Мевлют Чавушоглу провели телефонные переговоры. Об этом информирует пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что собеседники обсудили последнюю ситуацию в регионе, в том числе вопросы по выполнению трехсторонних заявлений.

"Был проведен обмен мнениями по реализации платформы сотрудничества в формате "3+3" с участием стран региона, а также по внеочередной встрече глав МИД стран ОИС, которая пройдет в Пакистане", - говорится в сообщении.

Отмечено также, что стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.