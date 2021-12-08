Ночь на пятницу в Москве станет самой холодной за 70 лет

Пик похолодания в Москве придется на 10 декабря, а ночь с четверга на пятницу станет самой морозной за последние 70 лет, предупреждают синоптики.

"Апогей холодов придется на пятницу. Если брать средние температурные значения, то ночь пятницы будет самой холодной за последние 70 лет в Москве. В пятницу погода будет малооблачной, ясной. В ночь с четверга на пятницу воздух остынет от минус 15 до минус 17 градусов", - сообщили в центре погоды "Фобос".

Ночь со среды на четверг будет также холодной - минус 10-12 градусов. Днем в четверг в столичном регионе около 10 градусов мороза, днем в пятницу - минус 10-15 градусов.