Русский язык в рекламе в Казахстане сделали необязательным

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила изменения и дополнения депутатов сената в проект поправок по вопросам визуальной информации (вывесок и рекламы).

Документ включает нормы, направленные на изложение традиционных исторически-сложившихся казахских названий административно-территориальных единиц, населенных пунктов, а также других географических объектов, бланков и вывесок на государственном (казахском) языке. При необходимости может использоваться другой язык, например русский.

Действующее законодательство подразумевает, что реклама, бланки и вывески содержат информацию на казахском и русском языках, а при необходимости и на других языках.

Законопроект, делающий русский язык необязательным на вывесках, отправлен на подпись президенту республики.