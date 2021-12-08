В России за сутки выявили 30 752 случая коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 30,7 тыс случаев заболевания - минимум с 13 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 30 752 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 292 (7,5%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 3 004, в Санкт-Петербурге - 2 209, в Московской области - 1 854. В Краснодарском крае новых случаев 657, в Ставропольском крае - 445, в Крыму - 352, в Дагестане - 150, в Адыгее - 110, в Кабардино-Балкарии - 103, в Ингушетии - 85, в Северной Осетии - 82, в Чечне - 80, в Карачаево-Черкесии - 69.

Суточный прирост опустился до 0,31%, общее число инфицированных в России достигло 9 895 597 человек.

За сутки выписаны по выздоровлении 36 976 человек, за весь период - 8 602 067 человек.

Умерли за сутки 1 179 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 284 823 человека.