СНГ исполнилось 30 лет

Сегодня исполняется 30 лет со дня подписания Беловежских соглашений, которые ознаменовали официальный распад Советского Союза и образование СНГ.

8 декабря 1991 года президент РСФСР Борис Ельцин, глава Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич и президент Украины Леонид Кравчук собрались в Беловежской пуще и объявили о прекращении существования СССР как субъекта международного права и геополитической реальности. Также было подписано соглашения об образовании Содружества Независимых Государств.

Лидеры других советских республик также изъявили желание вступить в новое объединение. 21 декабря 1991 года в Алматы на встрече глав Азербайджана, Армении, Беларуси , Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины была принята Алматинская декларация и Протокол к Соглашению о создании СНГ, завершившие процесс преобразования бывших республик СНГ в суверенные государства.

В Декларации подтверждалось взаимное признание суверенитета и нерушимости границ, подчеркивалось, что взаимодействие участников Содружества будет осуществляться на принципе равноправия через координирующие институты.

Фактически СССР прекратил свое существование после того, как 25 декабря 1991 года президент страны Михаил Горбачев официально объявил о сложении своих полномочий. Также в этот день, в 19:35 по московскому времени, с флагштока над резиденцией президентов СССР и РСФСР в Кремле был начат спуск флага Советского Союза, а 26 декабря Совет Республики Верховного совета принял декларацию о распаде Советского Союза и образовании СНГ.