В МИД Азербайджана прокомментировали решение Международного суда о запрете пропаганды расовой ненависти со стороны Армении

Брифинг в связи с решением Международного суда о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, направленной против азербайджанцев, провел в среду заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов.

Накануне суд обеспечил ходатайство Азербайджана о временных мерах по запрету пропаганды расовой ненависти со стороны Армении, в том числе действующих на территории этой страны отдельных лиц и организаций.

Международное правосудие обоснованно поручило армянской стороне принять срочные меры для предотвращения нарушения прав азербайджанцев. Ходатайства Армении о незамедлительном закрытии Парка военных трофеев в Баку и немедленном освобождении задержанных лиц армянского происхождения было отклонено. Армении не удалось набрать политические очки против Азербайджана в деле о задержанных на азербайджанской территории лицах армянского происхождения, указал замглавы азербайджанского МИД.

"После окончания Отечественной войны был подан не один, а несколько судебных исков в рамках конвенций, к которым присоединились и Азербайджан, и Армения", - напомнил Эльнур Мамедов.

По его словам, Азербайджан страдал от того, что на политической арене проявлялось равное отношение к агрессору, и к тому, кто подвергался агрессии.

Замглавы МИД Азербайджана подчеркнул, что Международный суд - высший судебный орган ООН - не удовлетворил основное требование Армении, касающееся немедленного возвращения военных преступников. Также суд не удовлетворил требования армянской стороны расследовать военные преступления, якобы совершенные Азербайджаном.

"В январе этого года АР подала иск в Европейский суд по правам человека против Армении. А в следующем месяце она подала против нас встречный иск. В сентябре обе стороны подали иски друг против друга в Международный суд в Гааге. Окончательные решения по этим претензиям еще не приняты. Текущие решения вынесены по срочным вопросам. То есть дело еще не рассмотрено по существу", - отметил представитель МИД Азербайджана.

В суде азербайджанскую сторону представляли авторитетные адвокаты из США и Великобритании. "В поданном нами иске также отражен вопрос о выдаче карт минных полей. Премьер-министр Армении Никол Пашинян первоначально заявил, что часть из них уже передана. Однако, поскольку до суда армянская сторона предоставила все карты заминированных территорий, в суде не было необходимости выносить решение по этому вопросу", - заявил Мамедов.

Армянская сторона за три дня до объявления решения суда передала минные карты, устранив необходимость в судебном разбирательстве. Он напомнил, что изначально Армения вообще отрицала наличие у нее подобных карт, однако позже предоставила карты минных полей некоторых районов.

Замглавы МИД Азербайджана сообщил, что международный суд рекомендовал Армении заключение мирного договора и решение вопроса демаркации и делимитации границ.

Эльнур Мамедов указал также, что Азербайджан открыто призвал Армению соблюдать принятые решения и предотвращать противостояние.

"Азербайджан будет подавать жалобы против Армении по различным международным конвенциям. Процедуры подачи жалобы по этим конвенциям будут отличаться друг от друга", - рассказал Мамедов.

Он уточнил, что в 2022 году будут поданы жалобы по двум направлениям. "Одно из них будет касаться масштабов ущерба окружающей среде. И, естественно, в рамках некоторых существующих конвенций планируется поднять вопрос в связи с нанесением ущерба окружающей среде на этих территориях. Другой вопрос будет касаться энергоресурсов. Собираются факты незаконного использования и эксплуатации Арменией энергоресурсов на освобожденных от оккупации территориях, и мы готовимся к предъявлению в связи с этим исков", - заявил замглавы МИД Азербайджана.