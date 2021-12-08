Мурашко: пандемия стала катализатором изменений в медицине и технологиях

Пандемия новой коронавирусной инфекции изменила мир до точки невозврата, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, выступая на Конгрессе молодых ученых.

По его словам, пандемия стала катализатором изменений в медицине и технологиях.

"Пандемия сама по себе уже стала катализатором многих изменений как в медицине, так и в технологиях", - сказал он, указав, что наука стала фронтом последнего периода.

В частности, говоря о здравоохранении, Мурашко сообщил, что основным его принципом сегодня является принцип безопасности. В части изменения регулирования есть три основных принципа - изменение технологий, сокращение сроков, сбор доказательств по эффективности и безопасности.