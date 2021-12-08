Памяти Фариды Мамедовой

Сегодня на 86-м году ушла из жизни азербайджанский историк Фарида Мамедова, профессор, доктор исторических наук, член-корреспондент Национальной Академии наук. Она родилась 8 августа 1936 года в русском переселенческом местечке Зубовка, которое сейчас носит название Ширван, окончила Азербайджанский государственный университет, там же преподавала, в Западном Университете заведовала кафедрой "гуманитарные дисциплины".

В 1960-х Фарида Мамедова стажировалась в Институте востоковедения АН СССР в Ленинграде, знала древнеперсидский, среднеперсидский, древнеармянский и древнегрузинский языки. В 1971 году защитила кандидатскую диссертацию на тему ""История албан" Моисея Каланкатуйского как источник по общественному строю Кавказской Албании", а в 1987 году - докторскую диссертацию на тему "Политическая история и историческая география Кавказской Албании". Написала шесть монографий и десятки научных работ, многие из которых посвящены истории Кавказской Албании.

Свое увлечение этой темой она объясняла "Вестнику Кавказа" так: "Армянская историческая наука – и дореволюционная, и советская – всегда объявляла монополию на наследие Кавказской Албании. Азербайджанские историки давно размышляли о необходимости исследований этой темы, однако, кроме написания монографий, нужно было публично, на международных конференциях довести научную истину признанным ученым мира, изучающим исторические проблемы Кавказа. Эта миссия выпала на мою долю. Хотя до этого армянские историки приложили немалые усилия, чтобы я не стала доктором наук".

До Мамедовой изучением Кавказской Албании занимался советский и азербайджанский ученый Зия Буниятов. Когда в 1965 году вышла его книга "Азербайджан в VII-IX веках", Фраида Мамедова приехала в Ленинград, чтобы изучать древний персидский и древнеармянский языки по рекомендации видного азербайджанского ученого, доктора исторических наук Зелика Ямпольского. Она хотела учить арабский, но Ямпольский сказал: "У нас арабистов полно, а армянистов нет. Так она начала изучать древнеармянский язык и историю иранской династии Пехлеви. Вскоре ее вызвал преподаватель по древнеармянскому, именитый советский, армянский ученый, работавший в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР, Карен Юзбашян и сказал: "Из-за книги Зии Буниятова я улетаю в Армению. Мы прерываем занятия”.

"Оказывается, после выхода книги Буниятова в Ленинградском университете состоялось ее обсуждение, где разгорелись нешуточные страсти. Юзбашян устроил разнос книги, а Буниятов назвал его "дашнаком". Тогда в академическом холодном Ленинграде мало кто знал, что такое ″Дашнакцутюн″. Кроме того, ректор Ленинградского института, прошедший Великую Отечественную войну, обожал фронтовика Буниятова и как-то все уладил. Юзбашян улетел в Ереван, но вернулся уже через неделю и рассказал: ”Академия наук Армении, все вузы Армении, все институты Армении, вынесли вердикт на отторжение Нагорного Карабаха”. А ведь шел тогда 1968 год! Армянские националисты вознамерились отторгнуть от Азербайджана Нагорный Карабах, поняв, что завеса формировавшейся ими в течение длительного времени лжи приподнялась", - объясняла Мамедова.

Фарида Мамедова была организатором и докладчиком на шести международных конференциях, участником и докладчиком 27 международных конференций и везде пыталась донести до ученых результаты своих исследований.

"В 2002 году проходила международная конференция, оплаченная армянским католикосом. Организаторов предупредили, чтобы меня на конференцию не пускали. Я связалась с австрийским ученым, профессором Зайбтом, он подтвердил, что конференция должна пройти без меня. А я тогда работала в Западном университете у Гусейна Багирова. Он меня вызывает и говорит: "Что вы сидите? Вы должны быть там. Идите в американское посольство, идите во все посольства. Что хотите делайте, но вы должны быть там". Я смогла принять участие в конференции как слушатель, без возможности выступить. Сижу в конце зала. Выступает армянский ученый, рассказывает, что весь Кавказ армянский. Я знала, что в одном из древнеармянских источников говорится: "Они вошли в реку Евфрат и там крестились". Но река Евфрат не на Кавказе! Я с галерки задаю вопрос: "Где армяне получали крещение? В какой реке?" Армянский ученый растерялся, но ответил: "Фарида, в той самой. В какой, вы знаете. В той самой реке"… Я переспрашиваю: "В Евфрате?". На меня зашикали. Организаторы объявили перерыв. Шок небольшой. Зайбт приносит карту, смотрим, где Кавказ, а где Восточная Анатолия. Зайбт говорит: "Это значит, что армяне не были на Кавказе?!"", - рассказывала Фарида Мамедова.

Она первой исследовала причины раннего распространения христианства в Албании, историю образования Албанской церкви, доказала, что эта Церковь была создана как апостольская, ее автокефальную независимость, а также то, что она является одной из древнейших церквей. "Албанцы - устойчивый этнос. Его арменизация началась, когда албанскую церковь присоединили к армянской. Это было трагедией для народа. Выходцы из Албании играли также важную роль и в Киликийском государстве. Источники указывают, что предки правителей Киликии - албанцы, выходцы из Гянджи. Армяне считают, что Киликия - армянское наследие. Однако там была албанская церковь, они поддерживали связи с Ватиканом, даже думали о принятии католичества. Вообще все тезисы по истории Армении надо перепроверять. После проверки выясняется много интересного. До моих исследований Армения считалась после Рима и Ирана третьей империей. Говорили, что когда короновали армянских царей, к ним являлись представители Византии и Ирана и клали руки им на головы. Однако мы выявили, что для царей этот обряд означал дальнейшее нахождение в зависимости от сильных государств".

Фарида Мамедова останется в истории как борец с фальсификациями армянских националистов.