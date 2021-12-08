Над Сочи пролетел метеорит

Жители Сочи сообщили в соцсетях о метеорите, который пролетел над городом в районе Лазаревского. По всей вероятности, космический объект сгорел, не долетев до поверхности Земли, однако успел попасть на камеры видеонаблюдения и авторегистраторы.

Жители города, комментируя случившееся отметили, что последнее время они часто становились свидетелями различных природных явлений: сильных ливней, смерчей, а также сходов оползней.

В свою очередь, ученые из Южного Федерального института заявили, что метеориты чаще всего остаются незаметны для невооруженного глаза, так как сгорают в земной атмосфере, однако в этот раз метеорит удалось заснять благодаря тому, что в Сочи было ясное небо, информирует ГТРК "Вести Сочи".