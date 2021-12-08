Россия оказалась среди мировых лидеров по экспорту шоколада

Россия вошла в топ-10 мирового рейтинга экспортеров шоколада, сообщает Ассоциация предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД). Рейтинг составлен по итогам сентября по экспортной выручке за последние 12 месяцев.

В рейтинге экспортеров шоколада Россия опередила Швейцарию, продав за границу шоколада на $838 млн, экспорт Швейцарии составил $819 млн.

В прошлом году Россия занимала 11-е место рейтинга ($729,2 млн), а Швейцария - 10-е ($753 млн).

В этом году, по оценкам АСКОНД, Россия на 19% нарастила экспорт кондитерской промышленности в натуральном выражении. По итогам года объем поставок сладостей за рубеж составит 824,5 тыс тонн на $1,68 млрд, что является рекордом.

На шоколадные изделия приходится больше половины экспорта кондитерской продукции в стоимостном выражении.

Основными покупателями российских кондитерских изделий являются Китай и страны ЕАЭС.