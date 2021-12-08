Генсек ООН ушел на самоизоляцию

Глава ООН Антониу Гутерриш отправился на самоизоляцию после контакта с сотрудником, у которого ранее также обнаружили инфекцию. Об этом сообщил зампредставителя генерального секретаря Фархан Хак.

"Мы подтверждаем, что генеральный секретарь находился в контакте с лицом, сдавшим положительный тест на коронавирус. Симптомов у него нет, первый сданный тест был отрицательным. Однако в качестве предосторожности он будет работать из дома до проведения нового теста 9 декабря, в четверг", - цитирует Хака ТАСС.

Стоит отметить, что 72-летний Гутерриш недавно получил третью дозу вакцины от коронавируса.