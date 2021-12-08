Инфекционист: "омикрон" может стать последней мутацией COVID-19

Штамм "омикрон" может стать последней мутацией коронавирусной инфекции и пандемия пойдет на спад, выразила предположение заведующий кафедрой инфекционных болезней Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ, Челябинск) Людмила Ратникова.

"Есть данные, что вирус исчерпывает свой потенциал. Да он заразен, контагиозность у него высокая. Но эпидемиологическая активность может быть меньше, и он, возможно, не будет больше мутировать", сказала она, отметив, что вирус в итоге может исчерпать свой потенциал превратиться в "сезонный". В таком случае инфекция будет протекать, как и другие ОРВИ без массовых тяжелых случаев заболевания.