Ушел из жизни экс-наставник "Ростова"

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула скончался на 62-м году жизни, сообщает пресс-служба донского клуба.

"Игорь Васильевич посвятил большую часть своей жизни донскому футболу, оставаясь патриотом нашего клуба. Выражаем самые глубокие и искренние соболезнования родным и близким Игоря Васильевича", — сказано в сообщении.

В качестве Гамула выигрывал Кубок СССР в составе ростовского СКА в 1981 году. Также он выступал за луганскую "Зарю". Помимо этого, Гамула работал в "Ростове" тренером молодежного состава в 2011-2014 и 2018–2020 годах, а также наставником основной команды в 2014 году.