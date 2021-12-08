Такси протаранило маршрутку с 8 пассажирами в Минводах

Сегодня утром в Минеральных Водах произошла авария с участием такси и пассажирской маршрутки. В результате аварии пострадали двое, сообщает пресс-службе ГИБДД Ставропольского края.

Уточняется, что водитель такси не предоставил преимущество проезда на перекрестке и врезался в "Газель". От удара автомобиль перевернулся. "В результате два пассажира "Газели", оба жители поселка Ульяновка, госпитализированы. В момент ДТП в салоне маршрутки находились 8 пассажиров и водитель", - говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД.

По факту ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.