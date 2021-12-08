В Казахстане огласили предварительные итоги переписи населения

Премьер-министр Аскар Мамин сообщил, что по предварительным результатам национальной переписи, в Казахстане проживает более 19 млн человек, 70% из них - казахи.

О первых итогах переписи премьер доложил на встрече с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым. Общая численность населения страны составляет 19 169 550 человек, из которых 48,71% - мужчин, 51,29% - женщин. Трудоспособное население составляет 59% - 11 320 410 человек.

Средний возраст населения Казахстана - 31,94 года. Больше трети населения (33,97%) составляют дети до 17 дет, почти 20% граждан - молодежь до 28 лет. Большинство (70,18%) жителей республики - казахи.

Напомним, национальная перепись населения в Казахстане проходила с 1 сентября по 30 октября.